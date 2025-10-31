Meteo ondata di maltempo in Sicilia | Messina resiste e si prepara a un Ognissanti di variabilità

Ottobre si chiuse con il maltempo in Sicilia. Giornata da pieno autunno e all'insegna del maltempo in Sicilia per effetto dell'isolamento di una circolazione depressionaria tra la Sardegna e la Tunisia. Secondo l'analisi di 3Bmeteo.com, nel corso della scorsa notte un sistema temporalesco a. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

Scopri altri approfondimenti

+++ ALLERTA METEO, NUOVA ONDATA DI MALTEMPO NEL POMERIGGIO-SERA: LE REGIONI COLPITE +++ - facebook.com Vai su Facebook

#Meteo | Imminente una severa ondata di maltempo ? su #Sardegna, #Sicilia e #Calabria: 200 mm in poche ore. Daniele Ingemi . - X Vai su X

Maltempo in Sicilia con violenti temporali tra Trapani e Agrigento: resta ancora l'allerta meteo - Una violenta ondata di piogge ha colpito la Sicilia e in particolare le zone di Trapani e Agrigento. Da meteo.it

Violento maltempo in Sicilia nella notte: automobilisti bloccati sulla Siracusa-Catania - Una violenta ondata di maltempo ha investito nella notte la Sicilia, colpendo con particolare intensità il versante meridionale e i settori occidentali dell’isola. Segnala inmeteo.net

Maltempo in Calabria, allagamenti e nubifragi: a Catanzaro scuole chiuse - L'ultima perturbazione di ottobre 2025 si è fatta sentire con fenomeni intensi in gran parte del Sud Italia. Lo riporta meteo.it