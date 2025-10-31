Meteo Mario Giuliacci | Una nuova perturbazione Chi avrà il weekend rovinato
Il prossimo fine settimana sarà ancora all’insegna dell’alternanza tra alta pressione e maltempo. Come ha spiegato il coltellone Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, tra sabato 1 e domenica 2 novembre si prospettano giornate inizialmente miti, con temperature gradevoli, seguite però da un nuovo peggioramento del tempo, a conferma della dinamicità tipica della stagione autunnale che stiamo vivendo. Domenica 2 novembre, infatti, è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica che investirà il Nord Italia. Le piogge interesseranno in particolare Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e l’alta Toscana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
Argomenti simili trattati di recente
? EVENTI METEO ESTREMI — PROBABILI Tra giovedì 30 e venerdì 31 ottobre Seguire gli avvisi della Protezione Civile TESTO ELABORATO DA: Mario Giuliacci Grafica ChatGPT ? PIOGGE TORRENZIALI Giovedì 30: • Venezia Giulia • Levante Ligure • - facebook.com Vai su Facebook
Meteo novembre, dolcetto o scherzetto? Giuliacci: "Temperature sopra la media ma..." - Secondo le previsioni di Mario Giuliacci , i prossimi giorni saranno ... Riporta iltempo.it
Meteo, Giuliacci annuncia un Halloween bagnato: “Peggioramento del tempo”. La previsione - Che tempo c’è da aspettarsi in questi ultimi giorni di ottobre? Come scrive iltempo.it
Ciclone sull’Italia, freddo e maltempo in arrivo: le previsioni meteo di Giuliacci - it: “Già da oggi, giovedì 16 ottobre, arriveranno freddo e piogge su parte dell’Italia complice il passaggio di un ciclone dalla Spagna. Come scrive fanpage.it