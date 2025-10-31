Il prossimo fine settimana sarà ancora all’insegna dell’alternanza tra alta pressione e maltempo. Come ha spiegato il coltellone Mario Giuliacci sul suo sito meteogiuliacci.it, tra sabato 1 e domenica 2 novembre si prospettano giornate inizialmente miti, con temperature gradevoli, seguite però da un nuovo peggioramento del tempo, a conferma della dinamicità tipica della stagione autunnale che stiamo vivendo. Domenica 2 novembre, infatti, è atteso l’arrivo di una nuova perturbazione di origine atlantica che investirà il Nord Italia. Le piogge interesseranno in particolare Lombardia, Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Liguria e l’alta Toscana. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Meteo, Mario Giuliacci: "Una nuova perturbazione ". Chi avrà il weekend rovinato