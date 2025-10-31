Meteo le previsioni in Campania per venerdì 31 ottobre 2025

Ecco le previsioni meteo in Campania per oggi, venerdì 31 ottobre 2025. Avellino – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge. graduale attenuazione della nuvolosità in giornata fino a cieli parzialmente nuvolosi in serata, sono previsti 0.5mm di pioggia nelle prossime ore. Durante la giornata la temperatura massima registrata sarà di 22°C, la minima di 13°C, lo zero termico si attesterà a 3215m. I venti saranno al mattino deboli e proverranno da Nordest, al pomeriggio assenti. Nessuna allerta meteo presente. Benevento – Cieli molto nuvolosi al mattino con deboli piogge.

