Meteo dal ciclone di Halloween alla tempesta di Ognissanti | da Nord a Sud il fantasma del maltempo Allerta in 9 regioni

Leggo.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il weekend di Halloween e Ognissanti l?Italia sarà interessata da un parziale peggioramento atmosferico a causa dell'arrivo di una nuova perturbazione che tenderà a. 🔗 Leggi su Leggo.it

© Leggo.it - Meteo, dal ciclone di Halloween alla tempesta di Ognissanti: da Nord a Sud il "fantasma" del maltempo. Allerta in 9 regioni

meteo ciclone halloween tempestaMeteo, dal ciclone di Halloween alla tempesta di Ognissanti: da Nord a Sud il "fantasma" del maltempo. Allerta in 9 regioni - Al Sud il tempo sarà generalmente più stabile, con nubi sparse e poche precipitazioni, salvo qualche locale piovasco in serata soprattutto sui settori meridionali delle isole maggiori. Secondo leggo.it

