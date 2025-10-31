Meteo allerta maltempo per pioggia e nubifragi | le regioni a rischio Le previsioni

La perturbazione che sta attraversando l’Italia continuerà a portare condizioni meteo instabili anche nelle prossime ore, con piogge diffuse e temporali soprattutto in alcune aree del Paese. La giornata di Halloween si apre sotto un cielo grigio e un’atmosfera tipicamente autunnale, con nubi compatte, piogge sparse e aria umida. Alla base di questo quadro troviamo un profondo vortice ciclonico posizionato poco a est del Regno Unito, la cui influenza raggiunge la Penisola convogliando una perturbazione intensa diretta in particolare verso le regioni del Sud. Ecco nel dettaglio le previsioni meteo delle prossime ore e dei prossimi giorni, secondo IlMeteo. 🔗 Leggi su Tg24.sky.it

