Meteo allerta gialla per oggi in tutta la Sicilia
Il dipartimento regionale della Protezione civile ha diramato per oggi, 31 ottobre, un allerta meteo gialla su tutta la Sicilia. Previste piogge da sparse a diffuse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori orientali, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati puntualmente moderati.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
News recenti che potrebbero piacerti
ALLERTA METEO Diramato il codice giallo per la giornata di oggi 30 ottobre, per rischio idrogeologico e idraulico sul reticolo minore e temporali forti, fino alle 23,59. Per info e norme di comportamento ? https://www.comunefiv.it/novita/allerta-meteo-codice - facebook.com Vai su Facebook
Maltempo, allerta meteo arancione e gialla per temporali domani 31 ottobre: le regioni a rischio - La Protezione civile ha valutato per domani, venerdì 31 ottobre, una nuova allerta meteo arancione per rischio temporali su alcune zone della Calabria ... Si legge su fanpage.it
Meteo, allerta arancione e gialla il 31 ottobre in Italia: ecco dove - Duplice allerta meteo per il 31 ottobre 2025, giorno di Halloween in Italia. meteo.it scrive
Meteo venerdì 31 ottobre: temporali, vento e calo delle temperature. Allerta gialla in tutta l’isola - Un flusso perturbato di origine atlantica continuerà a interessare la Sicilia anche nella giornata di oggi, venerdì 31 ottobre 2025, ... Lo riporta 98zero.com