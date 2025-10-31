Messi cerca un posto per allenarsi ma l’Arabia Saudita gli dice no

Leo Messi non vuole perdere neanche un giorno di allenamento in vista del Mondiale 2026, che presumibilmente sarà l’ultimo della sua carriera e visto che nella migliore nella ipotesi giocherà l’ultima partita del 2025 il 6 dicembre (se l’Inter Miami arriverà alla finale dei playoff Mls) ha pensato di andare a giocare in Arabia Saudita per tre-quattro mesi per mantenersi al top della forma. Il campionato Mls riprenderà infatti soltanto a marzo e il lungo stop, per un giocatore di 38 anni, potrebbe condizionare la sua prestazione al Mondiale che con la maglia dell’Argentina affronterà da campione in carica. 🔗 Leggi su Panorama.it

