Mese dell’Educazione finanziaria | l’Agenzia presente anche quest’anno

Fiscooggi.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dal 1° al 30 novembre tanti eventi in tutta Italia che puntano ad accrescere le competenze di cittadini e ragazzi di ogni età sulla gestione delle proprie risorse, anche sotto l’aspetto fiscale. 🔗 Leggi su Fiscooggi.it

