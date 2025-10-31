Merone allarme per uomo senza sensi in auto | era solo addormentato dopo il turno di notte

Poco prima delle 14 di venerdì 31 ottobre 2025, in via Vallassina a Merone, alcuni passanti hanno notato un uomo immobile all’interno di un’auto parcheggiata e, temendo un malore, hanno chiamato il 112 segnalando un apparente stato di incoscienza.Sul posto sono arrivati i carabinieri, i vigili. 🔗 Leggi su Quicomo.it