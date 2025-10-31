Meriti speciali il raduno degli insigniti alle Terme
Tre giorni di festa per onorare due importanti traguardi tagliati dall’Anioc, Associazione nazionale insigniti onorificenze cavalleresche. Da oggi a domenica Castrocaro ospiterà il 47° convegno nazionale del sodalizio, il primo dopo la sosta forzata a causa della pandemia, e la celebrazione del 30° anniversario della fondazione della delegazione di Forlì-Cesena. A cui andrà ad aggiungersi, nel corso del fine settimana, la costituzione del coordinamento per la Romagna, che sarà presieduto da Stefano Borreca, per vent’anni al comando della locale stazione dei Carabinieri. L’associazione riunisce le persone insignite per meriti speciali maturati al servizio della Nazione e della comunità. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
