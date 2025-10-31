Merendopoli il controverso gioco sul Mostro in vetrina a Lucca Video
Lucca, 31 ottobre 2025 – A Lucca, proprio negli stessi giorni in cui va in scena la kermesse Lucca Comics & Games, non è passato inosservato il controverso gioco da tavola “ Merendopoli ” che si ispira alla vicenda processuale che ruota intorno ai delitti del Mostro di Firenze. In molti si sono soffermati nel negozio che presenta l’iniziativa non correlata al programma della manifestazione Lucca Comics & Games: “Le persone si indignano perché non conoscono il prodotto” spiega Andrea Matteoni, ideatore del gioco che tiene a puntualizzare: “Nel gioco le vittime non ci sono, non sono menzionate. 🔗 Leggi su Lanazione.it
