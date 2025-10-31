Meredith Kercher Un misterioso uomo in fuga all’estero dopo il delitto della studentessa

Repubblica.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Diciotto anni dopo il delitto di Perugia, l’ex pm Giuliano Mignini rivela di aver ricevuto l’informazione da una fonte attendibile. Si tratterebbe di una persona mai coinvolta nelle indagini. 🔗 Leggi su Repubblica.it

meredith kercher un misterioso uomo in fuga all8217estero dopo il delitto della studentessa

© Repubblica.it - Meredith Kercher, “Un misterioso uomo in fuga all’estero dopo il delitto della studentessa”

