Mercosur Roma centrale nel dibattito sulle tutele Sefcovic da Lollobrigida
L’Italia non ha una posizione pregiudizievole sull’accordo Mercosur, ma nessuno dovrà essere lasciato indietro. Il monito lanciato del ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida è stato ribadito più volte in passato, ma ribadito ancora una volta oggi ricevendo al Masaf a Roma il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic. La visione italiana su questo aspetto è chiara da tempo: alla base dell’intero universo che si sta muovendo dietro tale accordo vi sono vari elementi da tenere in considerazione, ovvero non solo il marketing e i numeri di un interscambio destinato ad aumentare, ma il peso specifico delle eccellenze italiane, il destino del contadino che vive e lavora la terra quotidianamente, l’immagine dell’Italia che c’è nel mondo. 🔗 Leggi su Formiche.net
News recenti che potrebbero piacerti
Oggi a Palazzo della Cancelleria a Roma si è svolta l’Assemblea nazionale di Unaitalia 2025, un momento importante per #difendere e #rafforzare la filiera #avicola 100% Made in Italy. Il #comparto conta oggi 64.000 addetti, di cui 25.500 nella trasformazion - facebook.com Vai su Facebook
Nuovo numero del Taccuino Latinoamericano @f_nastasi Nobel a María Corina Machado Incertezza in Argentina, stallo UE–Mercosur, cambiamenti in Bolivia, Perù e Uruguay Intervista al sottosegretario @GiorgioSilli e molto altro... - X Vai su X