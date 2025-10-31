L’Italia non ha una posizione pregiudizievole sull’accordo Mercosur, ma nessuno dovrà essere lasciato indietro. Il monito lanciato del ministro della sovranità alimentare Francesco Lollobrigida è stato ribadito più volte in passato, ma ribadito ancora una volta oggi ricevendo al Masaf a Roma il commissario europeo al Commercio, Maros Sefcovic. La visione italiana su questo aspetto è chiara da tempo: alla base dell’intero universo che si sta muovendo dietro tale accordo vi sono vari elementi da tenere in considerazione, ovvero non solo il marketing e i numeri di un interscambio destinato ad aumentare, ma il peso specifico delle eccellenze italiane, il destino del contadino che vive e lavora la terra quotidianamente, l’immagine dell’Italia che c’è nel mondo. 🔗 Leggi su Formiche.net

© Formiche.net - Mercosur, Roma centrale nel dibattito sulle tutele. Sefcovic da Lollobrigida