Mercato ipogeo allagato Protesta dei commercianti
"Cambiamo nome agli spazi sotterranei di piazza della Vittoria e Pavia potrebbe avere il primo parco acquatico ipogeo d’Italia". Il presidente della cooperativa Centro commerciale, Luigi Polzotto, dopo l’ultimo allagamento dei locali a causa della pioggia, è polemico nei confronti dell’amministrazione comunale, rea di non aver effettuato una corretta manutenzione. "Il problema sono i cavedi sotto i marciapiedi sul lato est e ovest della piazza – ha detto Polzotto –. Mancando le tubazioni in alcune parti, tutta l’acqua della superficie e quella dei palazzi confluisce nel corsello sotto i marciapiedi e si allagano le nostre strutture". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
