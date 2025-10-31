Mercato Inter due acquisti da 50 milioni ancora ai margini | il punto di Repubblica

Inter News 24 Mercato Inter, Henrique e Diouf faticano a entrare nelle rotazioni di Chivu: le ultime sui due innesti estivi dei nerazzurri. Tra campo e mercato, in casa Inter non mancano i temi di discussione. Come riportato da Repubblica, il bilancio dei nuovi acquisti estivi è nel complesso positivo, ma non privo di ombre. Hanno infatti convinto Manuel Akanji, Petar Sucic, Ange-Yoan Bonny e Pio Esposito, rientrato dopo il prestito allo Spezia e subito decisivo nelle rotazioni di Cristian Chivu. Diversa, invece, la situazione di Luis Henrique e Andy Diouf, i due acquisti che insieme sono costati circa 50 milioni di euro. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Mercato Inter, due acquisti da 50 milioni ancora ai margini: il punto di Repubblica

