Mercatino del piccolo antiquariato e artigianato a San Miniato
La prima domenica nel mese il centro storico di San Miniato propone l’appuntamento col mercatino del piccolo antiquariato e dell’artigianato. I banchi si trovano in Piazza del Popolo e ai Loggiati di San Domenico, Parcheggio consigliato: Piazza Dante o nelle vicinanze di Palazzo Grifoni. . 🔗 Leggi su Pisatoday.it
