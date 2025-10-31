Meoni attacca la sanità locale | Altro che luminari in arrivo | la Fratta è scesa di livello

Quando il sindaco di Cortona Luciano Meoni posta un video sulla sua pagina facebook vuol dire una cosa sola: parte la picconata, per dirla alla Cossiga. Stavolta il "J’accuse" del primo cittadino della città etrusca va all’indirizzo del presidente della regione Toscana Eugenio Giani e del direttore generale dell’azienda sanitaria locale sud est Marco Torre. L’oggetto del video messaggio è ormai un leitmotiv nella dialettica tra alcuni amministratori della Valdichiana e l’azienda sanitaria: l’ ospedale Santa Margherita della Fratta. "Abbiamo un ospedale che sta giorno dopo giorno scendendo di livello, le promesse che sono state fatte dal governatore e dal dg non sono state mantenute - esordisce Meoni - ho aspettato a espormi sul tema perché non volevo politicizzare il tema visto che eravamo in piena campagna elettorale e la sanità non deve essere politicizzata". 🔗 Leggi su Lanazione.it

