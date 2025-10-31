Mentre Trump aumenta la pressione sul Venezuela Maduro chiama Putin

In una lettera indirizzata al leader russo, il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha avanzato diverse richieste questo mese. L’amministrazione del presidente statunitense Donald Trump stava prendendo di mira le navi al largo delle coste sudamericane e mostrando i muscoli a Washington. Il Venezuela aveva bisogno dell’aiuto del presidente Vladimir Putin. Le richieste includevano la revisione dei radar difensivi, la riparazione di aerei militari e, potenzialmente, di missili, secondo documenti interni del governo statunitense ottenuti dal Washington Post. Secondo tali documenti, il governo venezuelano si è rivolto anche a Cina e Iran, sollecitando assistenza militare e forniture per rafforzare le difese del paese. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

