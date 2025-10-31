Per festeggiare degnamente Halloween vi riveliamo una storia incredibile. I protagonisti sono il cast di Shining e i Muppets, gli adorabili pupazzi creati da Jim Henson. Due mondi apparentemente agli antipodi, quello dell’horror psicologico di Stanley Kubrick e quello colorato e gioioso dei Muppets. Ebbene, si sono incrociati negli stessi corridoi degli Elstree Studios in Inghilterra alla fine degli anni Settanta. Mentre The Shining veniva girato tra maggio 1978 e ottobre 1979, The Muppet Show, la celebre serie televisiva andata in onda dal 1976 al 1981, occupava un altro teatro dello stesso complesso cinematografico nel Hertfordshire. 🔗 Leggi su Cultweb.it

© Cultweb.it - Mentre Kubrick la terrorizzava sul set di Shining, Shelley Duvall ritrovava la pace dai Muppets