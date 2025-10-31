Mens Sana e Stosa Virtus verso la stracittadina Capitan Pannini | Ci stiamo preparando bene
Mancano solo due giorni alla prima stracittadina stagionale per la Note di Siena che al PalaEstra prosegue gli allenamenti in vista della sfida contro la Virtus di coach Evangelisti. A parlare del momento dei biancoverdi il capitano Edoardo Pannini (nella foto), che al sito ufficiale del club ha sottolineato il buon periodo dei suoi reduci da due larghe vittorie contro l’Olimpia Legnaia e Grantorino. "Veniamo da una bella prestazione – dice Pannini – e non era scontato visto che Grantorino, anche se è ancora a zero punti in classifica, si era sempre giocata le partite alla pari con tutti gli avversari, vedi ko contro Spezia di due punti la settimana precedente. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
