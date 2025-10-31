Meno dazi più terre rare | tregua Usa-Cina

Vertice distensivo in Corea del Sud, il tycoon riduce al 47% le imposte sui beni del Dragone in America. L’omologo comunista toglie le restrizioni sull’export di minerali. E si impegna ad acquistare soia. Resta il nodo sui chip. «Accordo di almeno un anno».. L’ambasciatore Ettore Sequi è prudente: «Clima sereno perché ai tavoli mancava Taiwan».. Lo speciale contiene due articoli.. 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Meno dazi, più terre rare: tregua Usa-Cina

