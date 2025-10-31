Meloni | ‘per lo Spazio 7,5 miliardi investimento record’
Così la premier Giorgia Meloni in un messaggio alla seconda edizione degli Stati Generali Space Economy. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
Meloni, ‘per lo Spazio 7,5 miliardi, investimento record’ - (ANSA) – ROMA, 31 OTT – "Siamo la prima nazione europea ad aver approvato una legge quadro sullo Spazio e sulla Space economy. Secondo msn.com
Spazio, Meloni: “Con 7,5 miliardi di investimenti, Italia tornata protagonista” - Un investimento record destinato alle infrastrutture, alle tecnologie, alla ricerca e alle competenze. Segnala padovanews.it