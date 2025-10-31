Meloni | La riforma della giustizia è un' occasione storica
AGI - "Io credo che debba essere una consultazione sulla giustizia". Cosi' il presidente del Consiglio Giorgia Meloni rispondendo al Tg1 sull'eventuale ' profilo politico ' del referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. "Non ci saranno in ogni caso conseguenze per il governo - chiarisce la premier - noi arriveremo alla fine della legislatura e chiederemo agli italiani di essere giudicati per il complesso del lavoro che abbiamo fatto, anche perché voglio ricordare a tutti - aggiunge - che i governi passano e invece le leggi, soprattutto quelle costituzionali, rimangono e incidono sulla vita dei cittadini. 🔗 Leggi su Agi.it
Altre letture consigliate
Schlein al Foglio: "Non c'è bisogno che Meloni si dimetta se perde il referendum. Manderemo a casa noi la premier. Riguardo me, dovete sopportarmi a lungo". La segretaria del Pd in conferenza stampa dopo l'approvazione della riforma della giustizia. - facebook.com Vai su Facebook
#Meloni: 'Riforma giustizia occasione storica per giustizia efficiente' - X Vai su X
Riforma della giustizia: arriva l'ok definitivo, al via la partita referendum. Meloni: "Nessuna conseguenza sul governo" - Scambi di abbracci sui banchi del Governo e senatori del centrodestra in piedi ad applaudire l'ok definitivo del Parlamento alla ... Scrive iltempo.it
Riforma della Giustizia e Referendum, i chiarimenti di Giorgia Meloni. Che poi controbatte all’Anm - Intanto perché non ci saranno in ogni caso conseguenze per il governo. Riporta strettoweb.com
Meloni contro l’Anm sulla riforma della Giustizia: «Voi mai favorevoli». I magistrati replicano: «Il governo ignora le nostre proposte» - Durante l’intervista al Tg1, la premier ha criticato l’Associazione nazionale magistrati: «La loro idea è che tutto vada bene, ma non è quella nostra né dei cittadini» ... Si legge su msn.com