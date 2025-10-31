Meloni | Il ponte sullo Stretto opera strategica rimane il nostro obiettivo

Laverita.info | 31 ott 2025

Il premier al Tg1: «Risponderemo ai rilievi della Corte dei conti». «Sia chiaro che l'obiettivo è fare il ponte sullo Stretto di Messina, che e' un'opera strategica. Sarà un'opera ingegneristica unica al mondo». 🔗 Leggi su Laverita.info

meloni il ponte sullo stretto opera strategica rimane il nostro obiettivo

© Laverita.info - Meloni: «Il ponte sullo Stretto opera strategica, rimane il nostro obiettivo»

