Meloni | Il ponte sullo Stretto opera strategica rimane il nostro obiettivo

Il premier al Tg1: «Risponderemo ai rilievi della Corte dei conti». «Sia chiaro che l'obiettivo è fare il ponte sullo Stretto di Messina, che e' un'opera strategica. Sarà un'opera ingegneristica unica al mondo». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Meloni: «Il ponte sullo Stretto opera strategica, rimane il nostro obiettivo»

News recenti che potrebbero piacerti

La Riforma della Giustizia e la separazione delle carriere. La visita di Viktor Orban in Italia e i rapporti con il governo Meloni. Le sue parole al Pse sul rischio di una deriva illiberale in Italia. La decisione della Corte dei conti sul Ponte sullo Stretto. Questi e altri - facebook.com Vai su Facebook

La mancata registrazione da parte della Corte dei Conti della delibera CIPESS riguardante il Ponte sullo Stretto è l’ennesimo atto di invasione della giurisdizione sulle scelte del Governo e del Parlamento. Sul piano tecnico, i ministeri interessati e la Presidenz - X Vai su X

Ponte sullo Stretto, Giorgia Meloni al Tg1: “è opera strategica, risponderemo alla Corte anche se ci sono cose strane” - “Alla magistratura contabile voglio dire che sono rimasta francamente un po’ incuriosita di fronte ad alcuni rilievi come quello nel quale ci si chiedeva per quale ragione avessimo condiviso una parte ... Lo riporta strettoweb.com

Ponte Stretto: il Governo frena, risposte dopo motivazioni Corte. Meloni, opera strategica, rimane obiettivo - La riunione d'urgenza, convocata in mattinata a palazzo Chigi dopo la mancata registrazione da parte della Corte dei conti della delibera Cipess ... Si legge su iltempo.it

Meloni non arretra: “Il Ponte sullo Stretto si farà, è un’opera unica al mondo” - “Alla magistratura contabile voglio dire che sono rimasta francamente un po’ incuriosita di fronte ad alcuni rilievi”, ha dichiarato Giorgia ... thesocialpost.it scrive