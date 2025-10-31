Melissa almeno 50 morti nei Caraibi

7.00 L'uragano Melissa ha causato in Giamaica la morte di almeno 19 persone, nel bilancio ancora provvisorio. Nove delle vittime nella parrocchia occidentale di Westmoreland, ha detto un ministro. Già definita "la peggiore tempesta del secolo", Melissa è arrivata sulla Giamaica come categoria 5, la più alta. Il suo procedere lento ha peggiorato i danni su un territorio male attrezzato. Prima, Melissa aveva devastato Haiti, dove si contano almeno 30 morti. Almeno un altro morto in Repubblica Dominicana. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

