Melissa almeno 50 morti nei Caraibi

7.00 L'uragano Melissa ha causato in Giamaica la morte di almeno 19 persone, nel bilancio ancora provvisorio. Nove delle vittime nella parrocchia occidentale di Westmoreland, ha detto un ministro. Già definita "la peggiore tempesta del secolo", Melissa è arrivata sulla Giamaica come categoria 5, la più alta. Il suo procedere lento ha peggiorato i danni su un territorio male attrezzato. Prima, Melissa aveva devastato Haiti, dove si contano almeno 30 morti. Almeno un altro morto in Repubblica Dominicana. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Scopri altri approfondimenti

#Haiti travolta dall’uragano Melissa: almeno 20 vittime, tra cui bambini - ilmetropolitano.it/2025/10/29/hai… #ilmetropolitano - X Vai su X

"Sono caduti tantissimi alberi, che hanno bloccato le strade. Io e i miei vicini abbiamo tentato di liberarne alcune usando a turno un machete, per permettere almeno a eventuali mezzi di soccorso di passare” Dopo aver colpito la Giamaica, l’uragano Melissa, c - facebook.com Vai su Facebook

Uragano Melissa, le distruzioni, i morti: è l’ora dei soccorsi e degli aiuti, il ruolo dell’ONU - Il passaggio su Haiti, la più povera e fragile delle isole è costato almeno 20 vittime. Si legge su repubblica.it

Uragano Melissa, i morti sono almeno 44. Ora punta alle Bermuda - La tempesta ha lasciato centinaia di migliaia di persone senza elettricità, ha distrutto i tetti degli edifici e ha disseminato i campi di macerie. msn.com scrive

L'uragano Melissa raggiunge Cuba: migliaia di evacuati, città allagate. Oltre 20 morti ad Haiti - Haiti: 23 le vittime accertate, almeno 10 i dispersi Almeno 23 persone sono state uccise a seguito dell'impatto di Melissa a Haiti. Lo riporta msn.com