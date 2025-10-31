Melandri attacca Rossi | Lo hanno fatto passare per vittima con Marquez ma era colpevole

L'ex pilota di MotoGP è tornato sulla famosa vicenda di Sepang 2015, schierandosi dalla parte dello spagnolo. 🔗 Leggi su Golssip.it © Golssip.it - Melandri attacca Rossi: “Lo hanno fatto passare per vittima con Marquez, ma era colpevole”

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Marco Melandri attacca Valentino Rossi: “Era lui il colpevole in Malesia nel 2015, colpì Marc Marquez volutamente” - - X Vai su X

Ricapitolando: Salvini attacca Tajani sulle banche. Tajani allora attacca Salvini perché non si è accorto che il (loro) Governo ha tagliato i fondi delle metropolitane. A quel punto arriva Lupi e domanda: ma Tajani in Consiglio dei Ministri dormiva? Perchè non si - facebook.com Vai su Facebook

Melandri attacca Rossi e grida al complotto: “Valentino doveva uscirne pulito, ma colpì Marquez di proposito” - A 10 anni dal controverso GP della Malesia 2015, Marco Melandri torna sull’incidente tra Rossi e Marquez, accusando senza mezze misure il “Dottore” ... Da sport.virgilio.it

Marco Melandri attacca Valentino Rossi: “Era lui il colpevole in Malesia nel 2015, colpì Marc Marquez volutamente” - Sono trascorsi 10 anni circa da quell'episodio e a riaccendere il fuoco è stato, sull’emittente svizzera Rsi, Marco Melandri. Scrive oasport.it

Marco Melandri mostra la prova della colpa di Valentino Rossi, 10 anni dopo Sepang: “Guardate” - A distanza di 10 anni dal famoso incidente tra Valentino Rossi e Marc Marquez a Sepang, in seguito al quale il campione di Tavullia fu pesantemente sanzionato ... Si legge su fanpage.it