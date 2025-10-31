Mediobanca la scomparsa di Bruna Cingano e gli intrecci con Giavazzi | le pillole del giorno

Adesso Mediobanca è tutta romana: se n’è andata anche la vedova Cingano. Il commento che serpeggia intorno a Piazzetta Cuccia si riferisce alla scomparsa di Bruna Cingano Carisi, che «il 28 ottobre, dopo una vita lunga e intensa, è serenamente mancata», come si legge nel primo necrologio apparso sul Corriere della Sera. Ma chi era Bruna Carisi? La vedova di Francesco Cingano (1922-2003), storico numero uno della Comit e poi presidente di Mediobanca dopo Antonio Maccanico. Tre i figli, Ettore, Andrea e Giovanella. Quest’ultima ha sposato l’economista (ed ex “ senior advisor ” chiamato al governo da Mario Draghi) Francesco Giavazzi, che verosimilmente aveva dunque ben chiare le dinamiche dell’istituto bancario. 🔗 Leggi su Lettera43.it

