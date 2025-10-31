Medico torinese scatta una foto all' aereo e non lo fanno imbarcare | Un trattamento increscioso

Avrebbe scattato la foto all'aereo sul quale si doveva imbarcare e per questo sarebbe stato lasciato a terra. O almeno questa è la ricostruzione di Claudio Zanon, oncologo torinese attuale direttore scientifico di Motore sanità, che ha denunciato l'episodio. Il medico ha raccontato che il 28. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Approfondisci con queste news

Inaugurazione "Punto medico di prossimità" sabato 8 novembre, ore 11.00 Via Guibert 3 Caselle Torinese #comunecaselletorinese #caselletorinese - facebook.com Vai su Facebook

Prinetti il medico torinese a bordo della Flottilla: “La paura a bordo c’è, ma siamo molto motivati” - X Vai su X

Medico torinese scatta una foto all'aereo e non lo fanno imbarcare: "Un trattamento increscioso" - La compagnia ha replicato di aver lasciato a terra il medico per il suo "comportamento inappropriato al ga ... Segnala torinotoday.it

Medico torinese denuncia EasyJet: "Sono stato minacciato da un addetto alla sicurezza" - Il medico torinese Claudio Zanon denuncia un “trattamento increscioso”, la compagnia replica: «Comportamento inappropriato al gate» ... Riporta giornalelavoce.it

Easyjet, passeggero fotografa muso dell'aereo e viene lasciato a terra: cosa è successo - Leggi su Sky TG24 l'articolo Easyjet, passeggero fotografa muso dell'aereo e viene lasciato a terra: cosa è successo ... Lo riporta tg24.sky.it