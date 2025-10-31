Medico aggredisce infermiere e Oss nel reparto di Psichiatria dell' ospedale

Minuti di grande tensione nel pomeriggio di mercoledì 29 ottobre nel reparto di Psichiatria dell'ospedale Sant'Antonio di Padova, afferente all'Azienda Ospedaliera: un medico avrebbe infatti aggredito sia verbalmente che fisicamente un infermiere e un operatore socio-sanitario in servizio nello. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

