di Mario Ferrari "L’Africa non è un continente da assistere, ma un compagno di viaggio animato da un desiderio di riscatto dopo un colonialismo che non è mai finito. Il futuro della cooperazione sta nella condivisione, non nella carità". Parla con la consapevolezza dell’esperienza don Dante Carraro, cardiologo e direttore dell’Ong Medici con l’Africa Cuamm, premiato alla Scuola Sant’Anna con un dottorato honoris causa per il suo contributo alla salute globale. Un riconoscimento che il sacerdote dedica "ai tanti colleghi africani che, con pochissime risorse e tanta resilienza, continuano a fare la propria parte per le loro comunità, resistendo alle guerre e all’abbandono delle grandi potenze, con fiducia nel futuro". 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - "Medici con l’Africa, cammino condiviso"