Media | Usa pronti a raid in Venezuela
16.46 L'Amministrazione Trump ha deciso di attaccare obiettivi militari sul territorio del Venezuela. I raid potrebbero scattare in qualsiasi momento. Lo hanno riferito fonti informate al quotidiano Miami Herald, nel quadro della campagna Usa contro il cartello della droga Soles. Secondo gli Stati Uniti, le strutture militari sarebbero utilizzate dai narcotrafficanti e gestite da alti esponenti del regime di Nicolas Maduro. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
