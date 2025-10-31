Media | Usa annullano vertice Budapest

10.21 Gli Stati Uniti hanno annullato il vertice di Budapest tra il presidente Trump e l'omologo russo Putin. Lo scrive il Financial Times. La cancellazione dopo il memorandum con cui Mosca ha ribadito le proprie condizioni e richieste per un cessate il fuoco in Ucraina. Tra queste, anche la cessione a Mosca, da parte di Kiev, di ulteriori porzioni di territorio. Gli Usa proponevano di congelare i confini attuali. Dopo il memorandum, una telefonata "tesa" tra i responsabili degli Esteri Usa Rubio e russo Lavrov. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

