me ne frego cosa significa la canzone fascista intonata a parma nella sede di fdi

Roma, 31 ottobre 2025 – “Me ne frego”, la canzone intonata il 28 ottobre scorso (anniversario della marcia su Roma) nella sede di Fratelli d’Italia a Parma, il cui video è diventato virale sul web, è stata composta nel 1936 da E. A. Mario (pseudonimo di Giovanni Ermete Gaeta) su testo di R. Prisco, ed è diventata un inno del regime fascista, associato all'omonimo motto e alle camicie nere. Nonostante non sia l'unico inno fascista (come “Giovinezza”), è uno dei brani più iconici e utilizzati dalla propaganda di regime, specialmente in relazione alla politica autarchica e all'aggressione dell'Etiopia. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

