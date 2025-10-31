Mbappé Scarpa d' Oro 2025 | Grazie ai miei compagni del Real CR7 punto di riferimento

Kylian è stato premiato al Bernabeu come miglior bomber europeo della stagione passata, alla presenza dei compagni, con lui sul palco, del presidente Florentino Perez e del tecnico Xabi Alonso: "Differenze fra Psg e Real? Sono orgoglioso di avere fatto parte di entrambi". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Mbappé Scarpa d'Oro 2025: "Grazie ai miei compagni del Real. CR7 punto di riferimento"

