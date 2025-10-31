Mazzata Napoli Conte disperato | perde un altro big
I risultati ci sono, ma il calcio è fatto anche di altro. Dopo la mazzata De Bruyne, Antonio Conte perde un altro big: il tecnico salentino è disperato. Le ultime settimane del Napoli hanno confermato la forza mentale e l’identità costruita da Antonio Conte, ma anche quanto fragile possa essere l’equilibrio di una squadra che, se priva dei suoi uomini chiave, rischia di perdere brillantezza e continuità. La vittoria contro l’ Inter, segnata da polemiche e tensioni arbitrali, ha avuto un peso specifico enorme nella corsa scudetto, restituendo ai partenopei la fiducia che sembrava essersi incrinata dopo un paio di prestazioni più che deludenti. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com
Leggi anche questi approfondimenti
L'infortunio di Kevin De Bruyne è una dura mazzata per il Napoli ma le alternative ci sono. Tra ritorni e nuove idee, nella testa di Antonio Conte c'è anche l'idea del 4-3-3, modulo che il tecnico azzurro ha scelto per i suoi nel secondo tempo contro l'Inter, con cu - facebook.com Vai su Facebook
Napoli, Conte: “Poco tempo per prepararci. De Bruyne? Chi mi conosce sa il mio punto di vista” - Al “Maradona” arriva lo Sporting Club, e alla vigilia Antonio Conte presenta la gara ai microfoni ... Secondo gianlucadimarzio.com
Torino-Napoli 1-0 pagelle: Simeone gol e lacrime, Lucca solo pianti, beffa per Noa Lang al 94' - 0, i top e flop: Simeone segna e fa vincere i granata. sport.virgilio.it scrive
Champions:Conte,c'è delusione,annata Napoli sarà complessa - "Sicuramente c'è delusione, queste situazioni non capitano mai per caso. Si legge su lagazzettadelmezzogiorno.it