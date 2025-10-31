Mazzata Napoli Conte disperato | perde un altro big

Glieroidelcalcio.com | 31 ott 2025

I risultati ci sono, ma il calcio è fatto anche di altro. Dopo la mazzata De Bruyne, Antonio Conte perde un altro big: il tecnico salentino è disperato. Le ultime settimane del Napoli hanno confermato la forza mentale e l’identità costruita da Antonio Conte, ma anche quanto fragile possa essere l’equilibrio di una squadra che, se priva dei suoi uomini chiave, rischia di perdere brillantezza e continuità. La vittoria contro l’ Inter, segnata da polemiche e tensioni arbitrali, ha avuto un peso specifico enorme nella corsa scudetto, restituendo ai partenopei la fiducia che sembrava essersi incrinata dopo un paio di prestazioni più che deludenti. 🔗 Leggi su Glieroidelcalcio.com

