Mazda rinnova il suo logo al Japan Mobility Show 2025

(Adnkronos) – Mazda Motor Corporation ha annunciato l’introduzione di una nuova versione del proprio logo, simbolo del percorso di evoluzione del marchio e della sua visione verso una mobilità sempre più centrata sull’uomo. L’anteprima mondiale è prevista al Japan Mobility Show 2025, dove il costruttore giapponese presenterà anche una panoramica sulla propria strategia di lungo . Potrebbe interessarti:. Alfa Romeo 33 Stradale Day: omaggio al passato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Mazda è tempo di rinfrescarsi, presentato un nuovo logo - facebook.com Vai su Facebook

La Casa giapponese ci ha spiegato come e quando metterà il suo nuovo logo sulle proprie auto - Le voci erano vere: Mazda sta aggiornando il suo logo con un'evoluzione della variante del 1997. Lo riporta msn.com

Mazda, svelato il nuovo logo: conoscete il suo significato? - Mazda presenta al Japan Mobility Show un nuovo logo minimalista, simbolo di modernità e futuro digitale, e anticipa i prossimi modelli. auto.everyeye.it scrive

Mazda è tempo di rinfrescarsi, presentato un nuovo logo - Mazda rinnova il logo: design più moderno, focus sulla digitalizzazione e valori umani. Riporta msn.com