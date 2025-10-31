Mazda annuncia nuova versione proprio logo al Japan Mobility Show

ROMA (ITALPRESS) – Mazda ha annunciato l’ introduzione graduale di una nuova versione del proprio logo, espressione della sua ferma convinzione e dell’impegno costante nel plasmare il futuro della mobilità. Il nuovo logo sarà presentato anche nello stand Mazda al Japan Mobility Show 2025, dove il brand offrirà uno sguardo sul proprio percorso evolutivo e sulla visione per il futuro. Il rinnovato design mantiene l’essenza del simbolo originale, introdotto nel giugno 1997, che stilizza la lettera “M” attraverso l’immagine dinamica di ali in volo. Rappresenta la dedizione di Mazda verso l’innovazione continua e allo slancio verso il progresso, segnando un nuovo capitolo nell’evoluzione del brand. 🔗 Leggi su Ildenaro.it