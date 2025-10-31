Mazda annuncia nuova versione proprio logo al Japan Mobility Show
ROMA (ITALPRESS) – Mazda ha annunciato l’ introduzione graduale di una nuova versione del proprio logo, espressione della sua ferma convinzione e dell’impegno costante nel plasmare il futuro della mobilità. Il nuovo logo sarà presentato anche nello stand Mazda al Japan Mobility Show 2025, dove il brand offrirà uno sguardo sul proprio percorso evolutivo e sulla visione per il futuro. Il rinnovato design mantiene l’essenza del simbolo originale, introdotto nel giugno 1997, che stilizza la lettera “M” attraverso l’immagine dinamica di ali in volo. Rappresenta la dedizione di Mazda verso l’innovazione continua e allo slancio verso il progresso, segnando un nuovo capitolo nell’evoluzione del brand. 🔗 Leggi su Ildenaro.it
Scopri altri approfondimenti
NUOVO ARRIVO MAZDA CX-5 2.2L Skyactiv-D 184 CV aut. AWD Homura 𝘼𝙡𝙞𝙢𝙚𝙣𝙩𝙖𝙯𝙞𝙤𝙣𝙚: GASOLIO 𝘾𝙞𝙡𝙞𝙣𝙙𝙧𝙖𝙩𝙖: 2.191𝘾𝙢³ 𝙋𝙤𝙩𝙚𝙣𝙯𝙖: 135𝙠𝙒/184𝘾𝙑 𝙄𝙢𝙢𝙖𝙩𝙧𝙞𝙘𝙤𝙡𝙖𝙩𝙖 𝙞𝙡: 01/2022 𝙆𝙢: 53.200 PREZZO: 31.500€ PER TUT - facebook.com Vai su Facebook
Mazda annuncia nuova versione proprio logo al Japan Mobility Show - 1 minuto per la lettura ROMA (ITALPRESS) – Mazda ha annunciato l’introduzione graduale di una nuova versione del proprio logo, espressione della sua ferma convinzione e dell’impegno costante nel plasm ... Da quotidianodelsud.it
Mazda presenta una nuova versione del logo - Mazda ha scelto il Japan Mobility Show 2025, in programma a Tokyo fino al 9 novembre, per presentare il nuovo logo, che segna un nuovo capitolo dell'evoluzione del marchio. Scrive ansa.it
Mazda svela due concept car al Japan Mobility Show: visione sostenibile e tecnologia umana - Presentate in anteprima mondiale la sportiva Vision X- Secondo infomotori.com