MaxiMall Pompeii porta i tifosi del Napoli allo stadio con il concorso Napoli AG4IN Diretta Show

2anews.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Il mega centro commerciale di Torre Annunziata MaxiMall Pompeii lancia il Concorso a premi “Napoli AG4IN Diretta Show”. Vinci un posto alla Stadio Diego Armando Maradona con il MaxiMall Pompeii. Il mega centro commerciale di Torre Annunziata lancia il Concorso a premi “Napoli AG4IN Diretta Show”: grazie alla collaborazione con Radio CRC, Radio Partner del Calcio Napoli, . 🔗 Leggi su 2anews.it

maximall pompeii porta i tifosi del napoli allo stadio con il concorso napoli ag4in diretta show

© 2anews.it - MaxiMall Pompeii porta i tifosi del Napoli allo stadio con il concorso “Napoli AG4IN Diretta Show”

Altre letture consigliate

maximall pompeii porta tifosiMaxiMall Pompeii porta i tifosi del Napoli allo stadio con il concorso “Napoli AG4IN Diretta Show” - MaxiMall Pompeii porta i tifosi del Napoli allo stadio con il concorso “Napoli AG4IN Diretta Show”. Segnala 2anews.it

Torre Annunziata, MaxiMall Pompeii porta i tifosi del Napoli allo stadio con “Napoli AG4IN Diretta Show” - Il mega centro commerciale di Torre Annunziata lancia il Concorso a premi “Napoli AG4IN Diretta Show”: grazie alla collaboraz ... Secondo mediterranews.org

MaxiMall Pompeii: Ceo, "Puntiamo a 12 milioni di visitatori" - In collaborazione con MaxiMall Pompeii: Ceo, "Puntiamo a 12 milioni di visitatori" L'obiettivo del MaxiMall Pompeii, la struttura inaugurata questa mattina a Torre Annunziata e che per la ... Lo riporta ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Maximall Pompeii Porta Tifosi