Maxi truffa sul fotovoltaico da 80 Milioni Indagini estese alla provincia di Frosinone

Un’operazione congiunta di vasta portata, denominata "Operazione Cagliostro", condotta dalla Guardia di Finanza (GdF) di Bologna e dalla Polizia di Stato, ha smascherato una presunta truffa nazionale nel settore del fotovoltaico stimata in oltre 80 milioni di euro. La complessa attività, che ha. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

Altre letture consigliate

Varese, scoperta truffa da oltre 5 milioni di euro su incentivi per il fotovoltaico: tre società sotto indagine #Varese #PositanoNotizie #PNo - facebook.com Vai su Facebook

Varese, truffa del fotovoltaico: sequestri per 5 milioni, nei guai tre imprenditori spagnoli @TgrRaiLombardia - X Vai su X

Truffa del fotovoltaico da 80 milioni, anche Ragusa coinvolta in operazione Cagliostro della Finanza - com per noleggiare pannelli solari inesistenti all'estero ... Lo riporta rainews.it

Truffa da 80 milioni nel fotovoltaico, sequestro sito e 95 conti - Guardia di finanza e polizia hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari in tutta Italia ed effettuat ... Secondo lagazzettadelmezzogiorno.it

Falsi investimenti green, truffa da 80 milioni, attività della Finanza anche aVarese - Su disposizione della Procura di Bologna, sono stati quindi sequestrati il portale web e i rapporti finanziari ricon ... Segnala varesenews.it