Maxi truffa su fotovoltaico sequestrato il sito Voltaikocom
Scoperta una truffa transnazionale sul fotovoltaico. Sequestrato il portale “Voltaiko.com”, e 95 conti correnti riconducibili all’omonimo gruppo societario. Servizio di Federico Plotti TG2000. 🔗 Leggi su Tv2000.it
Truffa da 80 milioni nel settore del fotovoltaico Una vasta operazione, denominata "Cagliostro", della Guardia di Finanza di Bologna, ha portato alla luce una truffa di caratura nazionale e che si aggira sui 80 milioni di euro nel settore del fotovoltaico. Sequestra - facebook.com Vai su Facebook
#GdiF #Bologna truffa nazionale nel fotovoltaico da 80 milioni di euro. Sequestrato il sito web societario, cripto-valute e 95 conti correnti. #NoiconVoi - X Vai su X
Fotovoltaico, maxi truffa ai danni di 6mila clienti - messo in campo lo 'schema Ponzi': modello economico di vendita truffaldino che promette forti guadagni ai primi investitori, a discapito di nuovi 'investitori', a loro volta vittime della truffa ... Si legge su msn.com
TRUFFA Maxi truffa da 80 milioni nel fotovoltaico: sequestrato il sito Voltaiko e 95 conti correnti - com e il blocco di 95 conti correnti riconducibili all’omonimo gruppo societario ... statoquotidiano.it scrive
Fotovoltaico, Polizia e Guardia di finanza scoprono maxi truffa da 80 milioni - Almeno 6mila in tutta Italia le persone convinte da una rete di procacciatori a investire su un portale truffaldino, oggetto di sequestro preventivo d'urgenza. tg24.sky.it scrive