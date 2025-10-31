Maxi truffa nel fotovoltaico oltre 6mila le vittime del multi-level marketing che aveva una delle sue basi in città

E' scattata all'alba di venerdì l'operazione “Cagliostro” della Guardia di Finanza di Bologna che ha operato un sequestro preventivo d’urgenza del portale www.voltaiko.com, con contestuale blocco di 95 conti correnti riconducibili all’omonimo gruppo societario operante in tutta Italia nel settore. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

