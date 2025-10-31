Maxi truffa nel fotovoltaico oltre 6mila le vittime del multi-level marketing che aveva una delle sue basi in città

Riminitoday.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

E' scattata all'alba di venerdì l'operazione “Cagliostro” della Guardia di Finanza di Bologna che ha operato un sequestro preventivo d’urgenza del portale www.voltaiko.com, con contestuale blocco di 95 conti correnti riconducibili all’omonimo gruppo societario operante in tutta Italia nel settore. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Immagine generica

Altri contenuti sullo stesso argomento

maxi truffa fotovoltaico oltreMaxi truffa da 80 milioni nel fotovoltaico: sequestrati conti, criptovalute e il portale Voltaiko - Una maxi truffa da 80 milioni di euro è stata smascherata dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Postale, che oggi hanno eseguito numerose perquisizioni in tutta Italia e disposto il sequestro ... Scrive laprovinciadivarese.it

maxi truffa fotovoltaico oltreFotovoltaico, maxi-truffa da 80 milioni: “schema Ponzi” con pannelli fantasma - Seimila persone raggirate in tutta Italia con la promessa di rendimenti da "energy point". Da energiaoltre.it

maxi truffa fotovoltaico oltre“Maxi truffa negli investimenti sulle rinnovabili”: sequestrato il sito “Voltaiko.com”. “Seimila italiani vittime” - ” Perquisizioni domiciliari in tutta Italia sono state eseguite venerdì mattina da Polizia e Guardia di Finanza nell’ ... Riporta ilfattoquotidiano.it

Cerca Video su questo argomento: Maxi Truffa Fotovoltaico Oltre