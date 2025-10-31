Maxi truffa nel fotovoltaico da 80 milioni | operazione Cagliostro perquisizioni anche ad Arezzo

Scoperto un sistema piramidale che prometteva guadagni “green”. Sequestrati conti, criptovalute e beni di lusso. Anche la provincia di Arezzo è finita al centro di una vasta operazione della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato contro una presunta maxi truffa nel settore del fotovoltaico, che avrebbe coinvolto migliaia di risparmiatori in tutta Italia. All’alba di martedì 28 ottobre, i militari delle Fiamme Gialle e gli agenti della Polizia Postale hanno eseguito perquisizioni e sequestri anche nel territorio aretino, nell’ambito dell’operazione “Cagliostro”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna. 🔗 Leggi su Lortica.it

