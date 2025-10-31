Maxi truffa nel fotovoltaico da 80 milioni | operazione Cagliostro perquisizioni anche ad Arezzo
Scoperto un sistema piramidale che prometteva guadagni “green”. Sequestrati conti, criptovalute e beni di lusso. Anche la provincia di Arezzo è finita al centro di una vasta operazione della Guardia di Finanza e della Polizia di Stato contro una presunta maxi truffa nel settore del fotovoltaico, che avrebbe coinvolto migliaia di risparmiatori in tutta Italia. All’alba di martedì 28 ottobre, i militari delle Fiamme Gialle e gli agenti della Polizia Postale hanno eseguito perquisizioni e sequestri anche nel territorio aretino, nell’ambito dell’operazione “Cagliostro”, coordinata dalla Procura della Repubblica di Bologna. 🔗 Leggi su Lortica.it
Leggi anche questi approfondimenti
Varese, scoperta truffa da oltre 5 milioni di euro su incentivi per il fotovoltaico: tre società sotto indagine #Varese #PositanoNotizie #PNo - facebook.com Vai su Facebook
Varese, truffa del fotovoltaico: sequestri per 5 milioni, nei guai tre imprenditori spagnoli @TgrRaiLombardia - X Vai su X
Truffa del fotovoltaico da 80 milioni, anche Ragusa coinvolta in operazione Cagliostro della Finanza - com per noleggiare pannelli solari inesistenti all'estero ... rainews.it scrive
Truffa da 80 milioni nel fotovoltaico, sequestro sito e 95 conti - Guardia di finanza e polizia hanno eseguito numerose perquisizioni domiciliari in tutta Italia ed effettuat ... Riporta lagazzettadelmezzogiorno.it
Falsi investimenti green, truffa da 80 milioni, attività della Finanza anche aVarese - Su disposizione della Procura di Bologna, sono stati quindi sequestrati il portale web e i rapporti finanziari ricon ... Scrive varesenews.it