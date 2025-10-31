Maxi truffa negli investimenti sulle rinnovabili | sequestrato il sito Voltaikocom Seimila italiani vittime

Perquisizioni domiciliari in tutta Italia sono state eseguite venerdì mattina da Polizia e Guardia di Finanza nell’ambito di un’indagine su una presunta maxi truffa da ottanta milioni di euro nel settore degli investimenti sul fotovoltaico. È stato disposto il sequestro preventivo d’urgenza del portale www.voltaiko.com, con blocco di 95 conti correnti riconducibili all’omonimo gruppo societario. Si ritiene che siano migliaia gli italiani rimasti vittime del raggiro. Secondo gli inquirenti, l’indagine – chiamata “operazione Cagliostro” e diretta dalla Procura di Bologna con il pm Marco Imperato – ha permesso di ricostruire il modus operandi di un gruppo con struttura piramidale che ha messo a segno numerose truffe ai danni anche di persone fragili. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Maxi truffa negli investimenti sulle rinnovabili”: sequestrato il sito “Voltaiko.com”. “Seimila italiani vittime”

