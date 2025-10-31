Maxi-sequestro per Halloween | scoperti 100mila prodotti pericolosi
Maxi sequestri in occasione di Halloween a Napoli: oltre 100mila prodotti contraffatti o non sicura, 45 persone segnalate. È il bilancio di una serie di controlli mirati eseguiti dal Comando Provinciale della Guardia di finanza di Napoli, nel corso di una serie di interventi ispettivi operati tra. 🔗 Leggi su Napolitoday.it
