Maxi sequestro di prodotti per Halloween tra Napoli e provincia
Tempo di lettura: 2 minuti Circa 100.000 prodotti contraffatti, ritenuti non sicuri per l’utenza, sono stati sequestrati dalla guardia di finanza di Napoli nell’ambito di una serie di controlli effettuati in occasione di Halloween, tra Napoli e provincia. Sono state 45 le persone segnalate dalle fiamme gialle alle autorità competenti. Sono stati 45 in totale i responsabili sanzionati, di cui 30 segnalati alla Camera di Commercio per violazioni di natura amministrativa e 15 denunciati per frode in commercio, vendita di prodotti con segni falsi e ricettazione. In particolare, i “Baschi Verdi” del Gruppo Pronto Impiego Napoli, tra i quartieri cittadini di San Lorenzo e San Giovanni, hanno sequestrato oltre 35. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
