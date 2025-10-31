Maxi sequestro di azioni Campari non pagate tasse per 1,3 mld di euro

Tasse non pagate per quasi 1,3 miliardi di euro. Con questa motivazione il giudice per le indagini preliminari di Monza ha ordinato un sequestro preventivo del medesimo importo alla holding lussemburghese che controlla il gruppo Campari, noto a livello mondiale peri suoi aperitivi e alcolici.Il. 🔗 Leggi su Milanotoday.it

Altre letture consigliate

Gravi preoccupazioni in Irpinia: dalla criminalità organizzata all'aggressione in pubblico. Maxi-sequestro di droga a santa Lucia di Serino dove fu aggredito Borrelli.: “Occorre un intervento strutturale e non più rinviabile” Gli ultimi eventi a Santa Lucia di Serino - facebook.com Vai su Facebook

Campari, indagine per evasione fiscale: maxi sequestro da oltre un miliardo in azioni - I finanzieri del comando provinciale della Guardia di Finanza di Milano, su disposizione della procura di Monza, hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip di Monza per ... Lo riporta msn.com

Maxi sequestro di azioni Campari, “non pagate tasse per 1,3 mld di euro" - Lo ha ordinato il gip di Monza in seguito a un’inchiesta fiscale che tocca la holding lussemburghese Lagfin della famiglia Garavoglia ... Secondo milanotoday.it

Campari, la Guardia di Finanza sequestra azioni per 1,2 miliari di euro. Il nodo della “exit tax” - Il provvedimento è stato firmato dal gip di Monza nell'ambito di una indagine in cui sono ipotizzati i reati di "dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici" e anche la "responsabilità amministr ... msn.com scrive