Maxi sequestro da oltre un miliardo alla holding di Campari | l’accusa è evasione fiscale

La cifra è di quelle che fanno rumore: 1 miliardo 291 milioni 758 mila euro. È questo il valore del sequestro preventivo eseguito dalla Guardia di Finanza di Milano nei confronti di Lagfin, la holding lussemburghese attraverso cui la famiglia Garavoglia controlla il gruppo Campari. Il provvedimento è stato disposto dal gip del tribunale di Monza, nell'ambito di un'indagine della procura monzese che ipotizza il reato di dichiarazione fraudolenta e la responsabilità amministrativa dell'ente. Il procedimento riguarda una complessa operazione societaria: Lagfin ha effettuato una fusione per incorporazione della sua controllata italiana, che deteneva il pacchetto azionario di maggioranza di Davide Campari Milano.

