Maxi contrabbando di tabacco a Montepulciano 312mila pacchetti di sigarette sequestrati | dove erano nascosti

Notizie.virgilio.it | 31 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Due polacchi arrestati e 312.000 pacchetti di sigarette sequestrati dalla Polizia Stradale nell’area di servizio di Montepulciano Est. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

maxi contrabbando di tabacco a montepulciano 312mila pacchetti di sigarette sequestrati dove erano nascosti

© Notizie.virgilio.it - Maxi contrabbando di tabacco a Montepulciano, 312mila pacchetti di sigarette sequestrati: dove erano nascosti

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

maxi contrabbando tabacco montepulcianoMaxi contrabbando di tabacco a Montepulciano, 312mila pacchetti di sigarette sequestrati: dove erano nascosti - 000 pacchetti di sigarette sequestrati dalla Polizia Stradale nell’area di servizio di Montepulciano Est. virgilio.it scrive

maxi contrabbando tabacco montepulcianoSiena, contrabbando da 62 quintali di sigarette: due arresti a Montepulciano - Un controllo di routine si è trasformato in un'operazione di contrasto al contrabbando dal valore di centinaia di migliaia di euro ... Secondo msn.com

maxi contrabbando tabacco montepulcianoTorino, scoperta maxi fabbrica di sigarette di contrabbando. Avrebbe prodotto 35 milioni di pacchetti (per 140 milioni di euro evasi). Otto arresti - In cinque siti di produzione e due di stoccaggio di sigarette di contrabbando nel Torinese trovate oltre 230 tonnellate di tabacco lavorato extra Ue. Scrive torino.corriere.it

Cerca Video su questo argomento: Maxi Contrabbando Tabacco Montepulciano