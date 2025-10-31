Maxi contrabbando di tabacco a Montepulciano 312mila pacchetti di sigarette sequestrati | dove erano nascosti
Due polacchi arrestati e 312.000 pacchetti di sigarette sequestrati dalla Polizia Stradale nell’area di servizio di Montepulciano Est. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
15 tonnellate di tabacco di contrabbando, destinate alla Lituania sono state sequestrate dalla guardia di finanza di Tarvisio. - facebook.com Vai su Facebook
Caltanissetta, sequestrati 56 kg di tabacco di contrabbando http://dlvr.it/TNjFJw - X Vai su X
Maxi contrabbando di tabacco a Montepulciano, 312mila pacchetti di sigarette sequestrati: dove erano nascosti - 000 pacchetti di sigarette sequestrati dalla Polizia Stradale nell’area di servizio di Montepulciano Est. virgilio.it scrive
Siena, contrabbando da 62 quintali di sigarette: due arresti a Montepulciano - Un controllo di routine si è trasformato in un'operazione di contrasto al contrabbando dal valore di centinaia di migliaia di euro ... Secondo msn.com
Torino, scoperta maxi fabbrica di sigarette di contrabbando. Avrebbe prodotto 35 milioni di pacchetti (per 140 milioni di euro evasi). Otto arresti - In cinque siti di produzione e due di stoccaggio di sigarette di contrabbando nel Torinese trovate oltre 230 tonnellate di tabacco lavorato extra Ue. Scrive torino.corriere.it