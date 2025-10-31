Max Pezzali | Quando Mauro Repetto se n' è andato ho pensato di smettere di cantare anch' io

L'abbandono dell'amico e compagno di avventure musicali è stato un duro colpo per il leader degli 883, che si è confessato nel corso di un incontro a Lucca Comics & Games 2025. Il trentennale de La donna il sogno & il grande incubo, primo LP di Max Pezzali senza l'amico Mauro Repetto è stata l'occasione per riflettere sulle svolte di una carriera nata per caso, ma ricca di soddisfazioni. Il leader degli 883, protagonista di un atteso incontro col pubblico a Lucca Comics & Games 2025, ha ripercorso il momento dell'abbandono degli 883 da parte di Repetto confessando di aver perfino pensato di smettere prima di affrontare il salto nel vuoto rappresentato dalla carriera solista. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Max Pezzali: "Quando Mauro Repetto se n'è andato ho pensato di smettere di cantare anch'io"

