Max Pezzali ondata di affetto per il cantante al Lucca Comics & Games

Ondata di affetto per Max Pezzali al “Lucca Comics & Games” dove ha presentato in anteprima il suo nuovo comic book, il quinto volume della serie a fumetti ‘Max Forever’ con 3 copertine esclusive e una speciale sorpresa nella versione regular: il 45 giri de “Gli Anni” con il brano originale e una nuovissima versione “2026”. La giornata lo ha visto protagonista di un panel presso l’Auditorium San Francesco insieme all’amico e disegnatore del fumetto Roberto Recchioni al quale è seguito nella Warner Music Hall uno speciale firmacopie del nuovo fumetto e del disco. Questo articolo Max Pezzali, ondata di affetto per il cantante al "Lucca Comics & Games" proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Max Pezzali, ondata di affetto per il cantante al "Lucca Comics & Games"

Scopri altri approfondimenti

"Hanno ucciso l'Uomo Ragno" arriva in chiaro su TV8! Da novembre, la serie Sky Original che racconta la nascita degli 883 sarà trasmessa in chiaro su TV8, portando nelle case degli italiani la storia di Max Pezzali e Mauro Repetto Un'occasione imper - facebook.com Vai su Facebook

Max Pezzali, ondata di affetto per il cantante al "Lucca Comics & Games" - (LaPresse) Ondata di affetto per Max Pezzali al "Lucca Comics & Games" dove ha presentato in anteprima il suo nuovo comic book, il quinto ... stream24.ilsole24ore.com scrive

Max Pezzali: «Pensavo che la mia storia fosse finita 12 anni fa. Gli 883? Miracolo di normalità» - Max Pezzali pubblica un libro e spiega: «Questo libro è diventato l’ispirazione narrativa di una serie tv di grandissimo successo. Scrive msn.com

Max Pezzali: «12 anni fa pensavo che la mia storia fosse finita lì: la storia degli 883 è un miracolo di normalità in un’epoca in cui tutto deve essere per forza ... - Pubblichiamo in anteprima la prefazione che Max Pezzali ha scritto in occasione del ritorno in libreria della sua autobiografia I cowboy non mollano mai, pubblicata da Magazzini Salani ... Riporta vanityfair.it