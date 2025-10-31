Max Pezzali ondata di affetto per il cantante al Lucca Comics & Games

Ondata di affetto per Max Pezzali al “Lucca Comics & Games” dove ha presentato in anteprima il suo nuovo comic book, il quinto volume della serie a fumetti ‘Max Forever’ con 3 copertine esclusive e una speciale sorpresa nella versione regular: il 45 giri de “Gli Anni” con il brano originale e una nuovissima versione “2026”. La giornata lo ha visto protagonista di un panel presso l’Auditorium San Francesco insieme all’amico e disegnatore del fumetto Roberto Recchioni al quale è seguito nella Warner Music Hall uno speciale firmacopie del nuovo fumetto e del disco. Questo articolo Max Pezzali, ondata di affetto per il cantante al "Lucca Comics & Games" proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

